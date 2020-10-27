سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-10-2020.. أعلى سعر بيع في قناة السويس

تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 27 أكتوبر الحالي، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات أمس الاثنين، إذ سجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.76 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك مصر إيران للتنمية، بنك عودة، بنك التنمية الصناعية، بنك العقاري المصري العربي، بنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك التعمير والإسكان، بنك فيصل الإسلامي.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر، في مصرف أبوظبي الاسلامي، البنك الأهلي المصري، بنك البركة، المصرف المتحد، بنك كريدي أجريكول، ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر الحالي

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.36 جنيه للشراء، و20.53 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.33 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.

أما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 18.47 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.48 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء، و4.29جنيه للبيع.