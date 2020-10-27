لزيادة حالات كورونا.. كنيسة العذراء بمطروح تعلق أنشطتها لحين إشعار آخر

أوقفت كنيسة العذراء مريم في مدينة مرسى مطروح وهي الكنيسة الأم للأقباط بالمحافظة، جميع الأنشطة والاجتماعات بسبب جائحة كورونا ومخاوف الموجة الثانية من الفيروس.

وقال الأب متى زكريا، راعي كنيسة العذراء بمطروح، في بيان له، اليوم، إنه جرى تعليق أنشطة الكنيسة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، ونظرا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، "حرصا على رعيتنا المباركة يتم تعليق جميع الاجتماعات والخدمات والأنشطة والرحلات والمؤتمرات وصلاة الثالث والحميم للأطفال وحتى الافتقاد حتى إشعار آخر، مع الحرص واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال الحضور للقداسات والتي سيتم الحضور اليها بدعوة كما كان متبع في شهر أغسطس من خلال رقم تليفون سنعلن عنه لحجز مواعيد حضور القداسات والالتزام بشدة وذلك حرصا وأمانة على صحة الجميع".

وأكمل، "تستمر جميع الخدمات عبر وسائل التواصل المختلفة عن بعد، ونصلي من أجل أن ينعم الله بالصحة والعافية للجميع".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة.