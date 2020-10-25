محافظ القليوبية يتابع خطة مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات لمواجهة المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحضر الاجتماع إيمان ريان وسمير حماد، نائبا المحافظ، واللواء عماد عبدالعزيز، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، وعلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها للتعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والعقيد وائل فرج، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد هشام دياب، مدير مرور القليوبية، والدكتور طارق عيسوي، مدير مستشفى بنها الجامعي، والدكتورة جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والأوقاف، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية.

وأكد "الهجان" استمرار مستشفيات العزل (قها المركزي، وحميات بنها، وحميات طوخ، و23 يوليو)، في استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وجميع العاملين بالمنظومة الصحية.

وشدد المحافظ على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات، أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم، من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل، طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان، مديري الإدارات الصحية، بالمرور اليومي على المستشفيات، للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية، وتوفير البيئة والجو المناسب لهم؛ لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى، والعمل على تلافي أية معوقات قد تواجههم، ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات، مناشدا المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.

وفي الإطار ذاته، وجه محافظ القليوبية بتكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية، واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع، لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل والإجراءات الوقائية.

يذكر أنه جرى تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا، وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي، و0133222979 (أرضي)، و01555573040 – 01119992624، وواتس آب (0122005500) من التليفون المحمول.

ووجه اللواء الهجان، بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى، خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة توفر مخزون أدوية بروتوكول علاج الكورونا بالمستشفيات الخاص بمرضى العزل المنزلي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورا.

ووجه المحافظ بعدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، بدون ارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على الأجهزة التنفيذية العمل على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين، بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل، والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي تدخل إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وتقدم "الهجان" خلال الاجتماع بالشكر والتقدير للأطقم الطبية، على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى، وإنقاذ حياتهم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنهم يؤدون دور وطني هام جدا في ظروف استثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.