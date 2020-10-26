محاذير القليوبية لتجنب الموجة الثانية من فيروس كورونا

أعلنت محافظة القليوبية، عددا من المحاذير، ضمن خطة مواجهة المحافظة، للموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث وجهت المحافظة، بإطلاق خطة الطوارئ للمواجهة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان الصحة والسلامة للمواطنين، وكل العاملين بالمنظومة الصحية.

"الوطن" تستعرض ملامح الخطة، والمحاذير التي أطلقتها المحافظة:

استمرار مستشفيات العزل "مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات بنها وحميات طوخ و23 يوليو"، في استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تكثيف الحملات المرورية، للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ومعاقبة المخالفين فورا.

عدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، بدون ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رفع الوعي لدى المواطنين، بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل، والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا، ويتم التعافي خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط، هي التي يجرى إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات، أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

المرور اليومي من مسئولي الصحة ومديري الإدارات الصحية على المستشفيات، للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية، وتوفير البيئة والجو المناسب لهم، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى

العمل على تلافي أية معوقات قد تواجه الأطقم الطبية ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات

التشديد علي المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.

تكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية

تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي، 0133222979 (أرضي)، و01555573040، 01119992624، واتس اب، و01220055008 من التليفون المحمول.

رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويجرى التعافي، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

كان محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، عقد اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات لمواجهة المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع إيمان ريان، وسمير حماد نائبا المحافظ، واللواء عماد عبد العزيز نائب مدير أمن القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها للتعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد هشام دياب وكيل مرور القليوبية والدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي، والدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والأوقاف، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية.

وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،

أكد المحافظ على ضرورة توفر مخزون أدوية بروتوكول علاج الكورونا بالمستشفيات الخاص بمرضى العزل المنزلي،

وخلال الاجتماع تقدم الهجان بالشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى وإنقاذ حياتهم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنهم يؤدون دور وطني هام جدا في ظروف استثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.