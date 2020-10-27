سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-10-2020.. أعلى سعر بيع في قناة السويس

تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 27 أكتوبر الحالي، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.