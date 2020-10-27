رئيس "السيادة السوداني" بالقاهرة اليوم في زيارة رسمية

غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الثلاثاء، الخرطوم متوجهاً إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر.

وقال قنصل عام جمهورية مصر العربية في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، لقناة "العربية" إن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مصر تأتي في إطار التشاور الأخوي بين قيادتي البلدين، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك فيما تنطلق، اليوم، جولة جديدة من المفاوضات حول السد الإثيوبى برعاية أفريقية.

وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت استعداد القاهرة للمشاركة في المفاوضات من أجل التوصل لحل عادل.

أما وزير الري السوداني فأعلن تمسك بلاده بالمفاوضات الثلاثية ولكن بمنهج مغاير.

كما شدد على أنه لا يمكن مواصلة التفاوض بطريقة الجولات السابقة، والتي وصلت إلى طريق مسدود.