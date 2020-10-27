مصرع 4 أشخاص بينهم طفل سقط من شرفة منزل في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي سائق وعامل مصرعهما في تصادم بين سيارتين بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، وتلميذ آخر إثر سقوطه بدراجة بخارية في دائرة مركز المراغة، وطفل في واقعة ثالثة، سقط من شرفة منزله بالطابق الرابع بعمارة سكنية في العسيرات.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بحدوث تصادم ووجود متوفين بالطريق الوسطاني "طريق فرعي" بناحية نجع علي عيد، دائرة قسم طهطا.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة "نقل بمقطوره"، قيادة "مصطفي.ح.ع" 26 عاما، سائق، يقيم ببندر أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده، وصطدم بسيارة "سوزوكي"، قيادة "محمود.ع.م" 30 عاما، سائق، يقيم بالجيزة.

ونتج عن الحادث وفاة كلاً من قائد السيارة الثانية، "خالد.م.ث" 34 عاما، عامل، يقيم بالجيزة، كان رفقته، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة المراغة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول المدعو "حبشي.ص.ا"، 15 عاما، طالب يقيم بناحية دائرة المركز "جثة هامدة"، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "شريف. ص. ص. ا"، 23 عاما، عامل يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء قيادة أخيه دراجته البخارية بذات الناحية، اختل توازنه وسقط أرضا، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتبلغ لمركز شرطة العسيرات من المستشفي المركزي، بوصول "أحمد.ع.ا" 4 سنوات، يقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر سقوط من علو، وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والدته "رضا.ع.ا"، 26 عاما، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، قررت أنه في أثناء لهو نجلها المذكور بشرفة الطابق الرابع بالمنزل، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدي لوفاته، ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

حررت المحاضر اللازمة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن جثث المتوفين.