مدبولي يتابع مشروعات الإسكان مع مسؤولي الوزارة اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة تطورات المشروعات التي تعمل عليها الوزارة.

مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات

وحسب تقرير سابق صادر عن "الإسكان"، تهدف الوزارة لتحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي نادت بها ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين كافة، من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، تضم وحدات الإسكان المناسبة لفئات المجتمع كافة، والمرافق الخاصة بها، إضافة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

تطوير المناطق العشوائية

وتولى وزارة الإسكان، اهتماما شديدا لوضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية، وتستهدف من خلال برنامجها ومشروعاتها زيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج الإجمالي المحلي، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تطوير المدن القائمة وإنشاء أخرى جديدة

وتعمل الوزارة على التنمية العمرانية المتكاملة، سواء بالمدن القائمة أو الجديدة، بما يحقق حياة كريمة وعدالة اجتماعية وتنمية مستدامة تحترم شخصية الزمان والمكان.

الارتقاء بخدمات الشرب والصرف

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنه له ولأبنائه، ونظرًا للوصول بمعدلات تغطية خدمات المياه إلى نسبة تصل إلى 97%، فإنّ سياسات الوزارة تركز بشكل أكبر على الوصول بالخدمة كما وكيفا لنسبة 100%، وضمان توقف نظام المناوبات وتوجيه الاستثمارات لتحسين جودة المياه في بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 95% في المدن و50% في القرى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة لها.