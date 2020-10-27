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محمود مسلم

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالمولد النبوي: أدام الله توفيقه لكم

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الوطن
11:09 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي برقيته، أعرب مدبولي، عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة الجليلة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والرخاء.

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