"القومي للمرأة" يتولى الدفاع عن ضحية جزار السويس المصابة بـ1250 غرزة

أعلن المجلس القومي للمرأة بمحافظة السويس، تولية الدفاع عن السيدة المصابة بـ1250 غرزة طبية، بعد اعتداء طليقها الجزار عليها، وتكليف فريق قانوني بالدفاع عنها، ودعمها ماديا ومعنويا.

وقالت المهندسة فوزية عبدالله، رئيس المجلس القومي للمرأة بالسويس، إننا منذ بداية قضية السيدة صفاء، ضحية اعتداء الجزار عليها "كلفنا فريق قانوني للدفاع عنها، حفاظا علي حقها، وأصدرنا قرارا بدعمها ماديا ومعنويا".

وأشارت فوزية عبدالله، إلى أن السيدة عاملة بسيطة، تعرضت لجريمة بشعة، تسببت في إصابتها بـ1250 غرزة طبية في جسدها، مضيفة: "أنا تابعت علاجها منذ اللجظات الأولي، لدرجة أن الأطباء ظلوا أكثر من 6 ساعات يجرون الغرز الطبية في جسدها".

وكانت النيابة العامة خلال التحقيقات، استمعت لأقوال السيدة المصابة، وشقيقة ووالدة الجزار المتهم بالاعتداء عليها.

وقالت صفاء عبدالموجود، السيدة المصابة: "أكدت خلال تحقيقات النيابة العامة، أن طليقي قبل اعتداؤه علي داخل منزل أسرته، قال لي: إنه لن يسمح أن أكون مع رجل آخر، وسيقوم بتشويه وجهي وجسدي علشان مكونش لغيره"، موضحة: "ما حدث أنه عندما ذهبت لأخذ ابنتي من منزل والدة طليقي، أغلق الباب الحديد بالمنزل، وأمسك بي وابنتي في حضني، واستخدام سكين بضربي في وجهي وقدمي في البداية، حتي لا أستطيع التحرك، وشاهدت الدماء علي جسد ابنتي في البداية وكنت أتصور أنه قتلها".

وأكدت السيدة المصابة، أن شقيقته ووالدته حاولتا منعه من الاعتداء عليها، وقالتا له: "اتركها هي وابنتها تذهب"، مشيرة إلى أنه "رفض واستكمل ضربي بالسكين في كل مكان بجسدي، وبعد ذلك اتصل بالشرطة وقال لهم: إنه قطعنيي، ونجحت في هذا الوقت والدته وشقيقته في فتح باب المنزل، وإحضار الجيران".

ونوهت صفاء عبدالموجود، إلى أن الجميع خلال وجودها علي الأرض، غارقة في دمائها، ظنوا أنها متوفاة "حتي حركت أحد أصابعي وأحضروا سيارة الإسعاف، ونقلت للمستشفي، وأنقذت في النهاية عن طريق عمليات جراحية، ووصل عدد الغرز الطبية في جسدي إلى 1250، وأطلب حقي فقط".

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجروح قطعية في أماكن مختلفة من الجسم، ونقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة.