"ولاد العم" خطفوا قريبهم وساموا أهله على فدية بأسيوط: وصّلني في طريقك

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة "أبو تيج" بمديرية أمن أسيوط من (مالك مخزن - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بغياب نجله، طالب، عقب خروجه من منزلهما متجهاً لمدينة أبو تيج قائداً مركبة "تروسيكل" ملكه، وعثوره على المركبة بدائرة القسم.

وتمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، ميكانيكي ونجلي عمومة المُبلغ، جميعهم مقيمين بذات القرية محل إقامة المُبلغ".

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بالاشتراك مع المتهم الهارب في خطف المجني عليه ومساومة والده على دفع فدية نظير إطلاق سراحه، وقرر أحدهم أنَّه فى سبيل تنفيذ مخططهم إستقل مركبة "التروسيكل" صحبة المجني عليه، وطلب منه توصيله إلى أحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبو تيج، وعقب وصولهما اعترض المتهمان الآخران "التروسيكل" بسيارة ملاكي (مستأجرة) وأجبراه على النزول منه واقتياده داخل السيارة وهربا.

ووفق اعترافاتهم، استولى المتهمون على (مبلغ مالي، هاتف المحمول) من المجني عليه، واحتجزوه داخل شقة بمدينة أسيوط الجديدة (مستأجرة بمعرفة الهارب) لحين مساومة والده لدفع مبلغ الفدية، وتخلصوا من هاتف المجني عليه بإلقائه بالزراعات، وعقب علمهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن المجني عليه بدائرة مركز شرطة الفتح.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.