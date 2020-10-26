للمرة الثانية.. السجن 5 سنوات لـ"سائق توك توك" بتهمة خطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وحازم بشير عبدالعال، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلة.

وتعود أحداث القضية التي حملت رقم 24042 لسنة 2019 جنايات ثاني الزقازيق، المقيدة برقم 3310 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، إلى العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باتهام "محمد. س. إ. ا"، فني ألوميتال، مقيم بالزقازيق، يعمل سائق "توك توك"، بخطف الطفلة "مرسم. م. م. ش".

وأقلها المتهم بالطريق العام بـ"توك توك" قيادته، واقتادها إلى مكان ناء وهتك عرضها بالقوة، بعدما أشهر سلاح في وجهها وسرقة متعلقاتها.

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بمعاقبة نفس المتهم بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بتهمة "هتك عرض" طفلة، وسرقة متعلقاتها، عبارة عن "حلق ذهبي" و7 جنيهات، بعدما اختطافها إلى منطقة مقابر بمدينة الزقازيق، في أثناء استقلالها "التوك توك" قيادته لتوصيلها.

وتعود أحداث القضية رقم 22681 لسنة 2019 جنايات قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 3306 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من قسم شرطة ثاني الزقازيق، يفيد بورود بلاغ إلى القسم باتهام أحد الأشخاص يُدعى "م. س. أ."، 26 عاما، فني ألوميتال، سائق "توك توك"، بخطف الطفلة "ملك. م. س."، وهتك عرضها.

وتبين من التحريات أنه عند استقلال المجني عليها، التي لم تبلغ من العمر 18 عاما، مركبة "توك توك" قيادة المتهم، بهدف توصيلها، انحراف عن الطريق المقصود، واتجه بها إلى مكان مهجور خال من المارة، عبارة عن منطقة مقابر، وتعدى عليها بالضرب، وهتك عرضها، ثم سرق منها مبلغ 7 جنيهات كان بحوزتها وحلق ذهبي.

وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبإحالته إلى النيابة النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا، وانتهت المحكمة، في جلستها الاثنين، وأصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.