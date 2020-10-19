حقيقة منشور خطف الأطفال على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

على خلفية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن التحذير من قيام بعض سائقى مركبات التوك توك بخطف الأطفال، والإشارة إلى محاولة سائقي توك توك خطف طفل وطفلة من والدتهما بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، فقد أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن الواقعة لا تعدو حدوث مشادة كلامية بين (ربة منزل وسائق مركبة "توك توك" – مقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) وباستدعائهما أقرا بأن ما نشر عارٍ تماماً من الصحة وأن ما حدث لا يتعدى سوى مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على قيمة الأجرة حال وجودهما بدائرة القسم.

أمكن تحديد المسؤولة عن المجموعة التى قامت بتداول المنشور المشار إليه وباستدعائها وسؤالها قررت بتحرير المنشور المنوه عنه دون سند من الحقيقة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.