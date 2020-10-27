رئيس التحرير

محمود مسلم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

كتب:

أ ش أ
12:14 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
قوات الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال الإسرائيلى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتية.

وذكر نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة فتية جرى اعتقالهم من مخيم العروب شمال الخليل، واثنين من بلدة الرماضين وآخر من مدينة الخليل.

وأضاف أن قوات الإحتلال اعتقلت من نابلس مخرجا في قناة "النجاح" الفضائية، واثنين من رام الله.. مشيرا إلى أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين من كل من "طولكرم، وبلدة الجديدة في جنين".

اقرأ المزيد:

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا بالضفة والقدس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال لمهرجان ضد التطبيع

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال