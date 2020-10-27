الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتية.

وذكر نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة فتية جرى اعتقالهم من مخيم العروب شمال الخليل، واثنين من بلدة الرماضين وآخر من مدينة الخليل.

وأضاف أن قوات الإحتلال اعتقلت من نابلس مخرجا في قناة "النجاح" الفضائية، واثنين من رام الله.. مشيرا إلى أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين من كل من "طولكرم، وبلدة الجديدة في جنين".