خرج والديهما وتركاهما.. مصرع طفلين شقيقين إثر نشوب حريق بمنزل في الإسكندرية

لقي طفلين شقيقين صغيرين مصرعهما، إثر اختناقهما بسبب نشوب حريق في الشقة سكنهما، بمنطقة خورشيد في المنتزه شرق الإسكندرية، نتج عن ماس في الوصلات الكهربائية، بحسب التحريات المبدئية.

وتفاجئ سكان عقار بمنطقة خورشيد، بانبعاث دخان كثيف من شقة الجيران، وهي أسرة مكونه من زوجين وطفلين أعمارهما 6 و4 سنوات، وأبلغ قسم الشرطة في المنطقة.

وتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد تلقيه بلاغ من الأهالى بالعثور على طفلين مختنقين، إثر نشوب حريق بالشقة سكنهما، بعزبة الرحمة في منطقة خورشيد شرق الإسكندرية.

وتوجه ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص العثور على جثتي كلا من الطفل محمد، 6 سنوات، وشقيقه محمود 4 سنوات، وعدم وجود والديهما بالمنزل.

وبسؤال الأم، أكدت أن والد الطفلين ذهب إلى عمله في الصباح، وخرجت هي إلى السوق لشراء احتياجات المنزل، وتركت الطفلين نائمين إلا أنها فوجئت باتصال الجيران لإبلاغها عن خروج دخان.

وأوضحت الأم في تحريات المباحث، أنها عادت إلى المنزل، وعندما فتحت الباب فوجئت بالشقة متفحمة تماما، وعثرت على جثتي الطفلين بغرفة نومهما.

وحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة، بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، ورفع آثاره وتحديد بدايته ونهايته والوقوف على أسبابه، وتشريح جثة الطفلين لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما، عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.