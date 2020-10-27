"عواض" يتفقد أنشطة "ثقافة الطفل" للاطمئنان على مدى ملاءمتها للأطفال

استقبلت أهرام الجيزة أطفال أسوان والقاهرة في ثاني أيام فعاليات الأسبوع الثالث عشر من مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتبدأ أبوالدهب مرشدة الجولة شروحها عن كيفية بناء الهرم وتطور بنائها من غرفة تحت الأرض لمصطبة فوق الأرض تضم غرفة أو غرفتين، ثم تعددت أدوارها لتصل للشكل الهرمي، موضحة الحجارة المستخدمة في بناء الأهرام التى جلبت عن طريق سفن وكانت تقطع و تنقل من منطقتي طرة ومدينة أسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي لمتابعة تنفيذ الورش الفنية والثقافية والاطمئنان على الأطفال ومدى ملائمة الورش لقدراتهم وميولهم الإبداعية.

ونفذت شيرين عبدالمولى مركب فرعوني مجسم من الفيبر، عن تاريخ الإسرات ويبلغ عددها 31 فى العصر التاريخي الذي ينقسم إلى ثلاث عصور، الدولة القديمة وتتضمن من الأسرة الثالثه وحتى العاشرة ويتميز بازدهار فى مجالات الطب والهندسة وعصور الدولة الوسطى وأسباب تسميتها بعصر الرخاء الاقتصادي والعصر الذهبي لأن ملوكها اهتموا باقامة المشروعات لاستثمار الموارد الطبيعية من أجل النهوض بالبلاد في مختلف المجالات، وكذلك أسباب سقوطها والذي يعود لتولي حكم مصر ملوك ضعاف بعد الملك أمنمحات الثالث والصراع بين حكام الأقاليم أنفسهم وبينهم وبين القصر الفرعوني، مما أدى إلى وقوع البلاد فريسة للأطماع الخارجية.

كما استكملت أعمال ورش "الحياكة، الحلي، الطباعة، الأركت، أباجورات من النحاس وعجينة السيراميك"، بالإضافة لبروفات المسرح البشري واستعراضات المسرح الأسود.

وواصلت قصور الثقافة تقديم فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" لدمج أطفال مصر ثقافياً مع أطفال القاهرة للأسبوع الثالث عشر، حيث تم استضافة أطفال أسوان كوم امبو، الحجز بحري، إدفو، توشكى، السباعية وادندان، وتستمر فعالياته حتى 2 نوفمبر المقبل.

تبدأ فعاليات الأسبوع بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي باستقبال الأطفال وتوعيتهم بأهمية وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، وإتباع العادات الصحيه السليمة للحفاظ على صحتهم، لتبدأ بعدها تعريف الأطفال بالورشة الفنية والثقافية والحرف البيئية المنفذة خلال مدة المشروع مع توزيع الأطفال وفقاً بقدراتهم وميولهم الإبداعية، إلى جانب فقرات ترفيهية وعرض مسرحية لفريق عرائس جاردن سيتي، وفقرة فنية لفريق أجيال.

يتضمن الأسبوع عدداً من الزيارات الميدانية تبدأ بأهرام الجيزة، في اليوم الثانى والثالث زيارة قصر عابدين، واليوم الرابع زيارة مجمع الأديان، واليوم الخامس قصر عائشة فهمى ورحلة ترفيهية لحديقة الحيوان، ثم زيارة ميدانية ثقافية لعاصمة مصر الثانية مدينة الإسكندرية وزيارة القبة السماوية وقلعة قايتباى في اليوم الخامس، وتختتم الزيارات في اليوم السادس بزيارة المتحف المصري، إلى جانب إقامة مجموعة من الورش الفنية والثقافية، منها "تعلم حرف بيئية وتصنيع الحلي، مطويات، اصنع ، حياكة، طباعة، جلد، أباجورات، أركت، حلى من عجينة السيراميك، إلى جانب ورشة مسرحية للتمثيل وفن الإخراج والإضاءة وتجربة جديدة للمسرح الأسود، وتختتم فعاليات الأسبوع بتدشين نتاج الورش الفنية المنفذة خلال الأسبوع الثقافي وعرض تجارب الورش والعروض الفنية وفيلم تسجيلى عن فعاليات الأسبوع.

الجدير بالذكر أن هذا الأسبوع يمثل المرحلة الثانية لمحافظة أسوان حيث استهدفت المرحلة الأولى مراكز "نصر النوبه، الرديسية، دراو، أبوسمبل السياحى، كلابشة" ونفذت فعالياتها في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2020.