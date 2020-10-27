11 بنكا تحتفل بـ«يوم الادخار» بمنح العملاء الجدد "فلوس وحسابات" مجاناً

تنتهي عدد من البنوك المحلية العاملة في السوق المصرية، من إتاحة إمكانية فتح حسابات دون أي مصاريف أو حد أدنى للرصيد، إضافة إلى إتاحة بعضها إمكانية الاشتراك مجانا في محفظة الهاتف المحمول، يوم 31 أكتوبر الجاري، بعد 15 يوما من مبادرتها لإحياء فعاليات اليوم العالمي للادخار، وأسبوع الشمول المالي.

وتقدم بنوك "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، قطر الأهلي الوطني QNB، أبوظبي الإسلامي، عَوده، Saib، المشرق، والزراعي المصري"، هذه الخدمات للعملاء الجدد الراغبين في فتح حسابات مصرفية أو إنشاء محافظ إلكترونية بشكل مجاني، تشجيعا لثقافة الادخار والشمول المالي.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الوطن"، إنَّ مبادرة البنوك تأتي بمناسبة قرب حلول اليوم العالمي للادخار، في 31 أكتوبر الجاري، مشيرةً إلى أنَّ البنوك المذكورة سلفا تشارك في إحياء فعاليات اليوم العالمي للادخار بحزمة من الخدمات والحلول والبرامج المصرفية والمالية، بمزايا وعروض مجانية، مؤكّدةً أنَّ عددا من هذه البنوك أتاحت بالفعل هذه الخدمات في فروعها منذ منتصف أكتوبر الجاري.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للاستفادة من المبادرة في البنوك المذكورة قبل نهاية الشهر، إذ يوفر البنك الأهلي المصري، للعملاء الجدد حساب توفير "المستقبل" دون مصاريف، وبحد أدنى 500 جنيه، و3001 جنيه لاحتساب العائد، وهو ما يؤمن للعميل تأمينا مجانيا اعتبارا من الشهر التالي، إلى جانب إصدار محفظة إلكترونية بدون مصاريف.

ويعتزم بنك مصر -بحسب مصادر- توفير حسابات جارية وتوفير للعملاء الجدد وبدون أي مصاريف أو حد أدنى، على أن يتحمل البنك المصروفات اللازمة، علاوةً على إصدار بطاقات الخصم الفوري بشكل مجاني.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي، في وقت سابق، هو الآخر عبر موقعه الإلكتروني، عن إتاحة فتح حسابات جديدة وبطاقات "فيزا" بدون مصاريف أو حد أدني، علاوةً على محفظة "فيصل كاش" بشكل مجاني، حتى نهاية الشهر الجاري، فيما أعلن بنك قطر الأهلي الوطني "QNB" أيضا عن إتاحة فتح حسابات للعملاء الجدد مجانا وبدون أي مصاريف أو حد أدني لهذه الحسابات، وهو ما أعلنه أيضا البنك الزراعي المصري.

الصفحة الرسمية على "فيسبوك" لبنك "المشرق"، قالت إنَّه بإمكان العملاء الجدد، فتح حساب توفير في بنك المشرق بدون مصاريف أو حد أدنى للرصيد والحصول على بطاقة خصم مباشر مجانا خلال الفترة من 15 حتى 29 أكتوبر 2020 من أي فرع من فروع بنك المشرق، بينما زاد عليه بنك saib إتاحة الاشتراك المجاني في محفظة الهاتف المحمول الإلكترونية.

بنكا "عَودة" و"الأسكندرية" كشفا عن إلغاء مصاريف فتح الحسابات، ومصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر على حسابات الإدخار، حتى 31 أكتوبر 2020، بينما أعلن بنك القاهرة، عن منحه العملاء الجدد 25 جنيه رصيد هدية بمجرد الاشتراك وتفعل محفظة "قاهرة كاش".

ويحتفل العالم في 31 أكتوبر من كل عام بـ"اليوم العالمي للادخار" الذي تمّ الإعلان عنه على يد الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الادخار في العالم في مثل هذا اليوم عام 1924، بهدف الترويج للادخار في كل العالم، ونشر الوعي لدى المجتمع بأهميته، الأمر الذي يدفع بالعديد من البنوك، لا سيما في الدول النامية للمشاركة في فعاليات هذا اليوم للتشجيع على الادخار من خلال الحملات والمبادرات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.