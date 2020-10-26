الحد الأدنى يبدأ بـ50 جنيه.. شروط فتح حساب للأطفال والشباب في البنوك

قد يبحث أولياء الأمور عن طرق لدعم أولادهم ماديا سواء كانوا في سن الطفولة أو حتى الشباب من خلال إيداع أموال لهم في أحد البنوك على سبيل المثال وهو ما وفرته عدد من البنوك الحكومية والخاصة بفتح حساب توفير لهؤلاء الفئتين .

وتقدم "الوطن" لقرائها ضوابط وشروط فتح تلك الحسابات في 5 بنوك مصرية، على النحو التالي:

بنك الإسكندرية

حساب توفير Youth للشباب.

- هو حساب توفير خاص بالشباب والقصر من سن 16 إلى 25 عاما.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 250 جنيها.

- المستندات المطلوبة لفتح الحساب (بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية).

البنك الأهلي المصري

حساب توفير المستقبل.

- حساب توفير للعملاء من 16 حتى 50 سنة.

- يتم إصدار الحساب بدون أي مصاريف إدارية.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- يتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد موجود خلال الشهر، والذي يزيد عن 3000 جنيه.

حساب توفير المدخر الصغير

- هو حساب توفير للأشخاص الطبيعيين من المصريين والقصر منهم باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد للرصيد 3001 جنيه.

- المستندات المطلوبة (نسخة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك- شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر وقرار الوصاية اذا وجد).

- حساب التوفير للأطفال والشباب ذو الجوائز.

- الحد الأدنى لفتح الحساب هو 50 جنيه مصري .

- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب أقل من 21 عام بولاية الولي أو الوصي عليه.

- يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها بإجراءات ميسرة.

- يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتبارًا من أول الشهر التالي للإيداع (ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام ).

QNB

حساب توفير القصر

- الحد الأدنى للسن 21 سنة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه مصري أو 500 دولار أمريكي.

- يتم إضافة العائد إلى الحساب ربع سنويًا.

- المستندات المطلوبة (صورة من الرقم القومي أو جواز السفر للوصي- صورة من شهادة ميلاد القاصر).

حساب توفير التفوق

- هو حساب توفير للطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعة، للطالب الحاصل على 85% أو أكثر أو تقدير جيد جدًا بدايةً من الشهادة الابتدائية وحتى آخر عام في التعليم الجامعي.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يُصرف العائد شهريًا أو كل 3 أو 6 أشهر أو سنوياً بحسب احتياجك الشخصي.

- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للاطلاع- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الاطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة).

حساب الحصالة

- هو حساب توفير للأطفال والقصر الأقل من 21 عاما تحت ولاية ولي الأمر أو النائب القانوني.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يمنح الحساب عائدًا إضافيًا قيمته 1%.

- يحتسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر.

- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للاطلاع- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الاطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة).