أخبار البنوك.. قرض سداد المديونيات في 3 بنوك يصل لـ750 ألف جنيه

تتيح العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إمكانية تمويل القروض الشخصية، والتي تتضمن سداد المديونيات (شراء المديونية طرف بنوك أخرى)، إذ تتيح هذه البنوك إمكانية الحصول على قرض لسداد القروض من بنوك أخرى دون حاجة لإثبات الدخل، وبقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، وفترات سداد تصل إلى 6 سنوات.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل قروض سداد المديونيات في 3 بنوك على النحو التالي:

بنك SAIB

- الحد الأدنى للقرض: 115% من قيمة القروض المراد سدادها بحد أدنى 30 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للقرض: 750 ألف جنيه حال عدم زيادة قيمة القسط عن مجموع أقساط القروض المسددة، و500 ألف جنيه حال زيادة قيمة القسط عن مجموع أقساط القروض المسددة.

- مدة القرض: من سنة حتى 6 سنوات.

شروط الحصول على القرض:

- ألا تقل السن عن 21 عامًا ولا تزيد على 60 عامًا عند نهاية التمويل.

- يجب ألا تقل مدة عمل المقترض عن 6 أشهر.

بنك القاهرة

ويقدم قرض شراء مديونية العملاء طرف بنوك أخرى (شراء مديونية)، بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه وفترة سداد تصل إلى 6 سنوات.

تفاصيل الحصول على القرض:

- تتراوح قيمة القرض من 20 ألف جنيه وتصل إلى 750 ألف جنيه.

- الحد الأدنى لقيمة القرض 110% من قيمة القرض القائم، إضافة إلى 10% عمولة السداد المُعجل.

- فترة السداد تصل إلى 6 سنوات.

شروط الحصول على القرض:

- يشترط ألا تقل السن عن 21 عامًا ولا تزيد على 60 عامًا بالنسبة للموظفين، وتصل إلى 65 عامًا لأصحاب المهن الحرة.

- ألا تتعدى قيمة القسط للقرض الممنوح للعميل قيمة قسط القرض القائم.

- أن يكون القرض قائماً لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء - ماء - غاز) للعميل أو قريب من الدرجة الأولى شرط وجود استهلاك فعلي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- سجل تجاري لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- البطاقة الضريبية حال أصحاب الأعمال، أو رخصة مزاولة المھنة حال أصحاب المهن الحرة.

البنك الأهلي اليوناني

يتيح البنك الأهلي اليوناني تمويل سداد مديونيات بنوك أخرى بالمميزات الآتية:

- الحصول على الموافقة خلال 96 ساعة تقريبًا.

- فترة السداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات بنظام القسط الثابت.

- يمكنكم سداد الأقساط في أي من فروع البنك الأهلي اليوناني أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.

- إمكانية الاقتراض من 15 ألف وحتى 400 ألف جنيه مصري.

- أقساط شهرية متساوية.

- يمكنك الحصول على 20% إضافية على مبلغ التمويل.

شروط الحصول على التمويل:

- متاح للموظفين وموظفي البنوك وأصحاب المهن الحرة.

- يجب أن يكون السداد الخاص بالتمويل الحالي منتظما على الاقل لعام، ويتمتع بتاريخ ائتماني جيد.

المستندات المطلوبة:

- المصريون: صورة من بطاقة الرقم القومي.

- للأجانب المقيمين: صورة من جواز السفر ساري الصلاحية.

- بيان مفردات المرتب.

- إيصال كهرباء / تليفون / غاز حديث بمحل الإقامة (لآخر 3 أشهر).

- شهادة مديونية حديثة من البنك الآخر (متضمنة التمويل وعوائده ومصاريف السداد الآجلة).