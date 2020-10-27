السقا ينصح زوجته بعدم الرد على منتقدي ملابسها في "الجونة"

انتقادات كثيرة طالت الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا بعد إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، بدورته الرابعة.

وقالت مها الصغير لـ"الوطن" إنها تحب "الفاشون" وتحب دائما التغيير، أما عن السقا فقالت مها إنه نصحها بعدم الرد والتركيز على مثل هذه الأشياء.

يذكر أن الإعلامية مها الصغير تعرضت لهجوم شديد خلال الفترة الأخيرة، بسبب إطلالتها الأخيرة بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت مرتدية جاكت بدلة أسود على فستان لونه فاتح، مما عرضها للانتقاد، وقررت "الصغير" غلق كل التعليقات منعا من الهجوم عليها.

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه علي الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي على البوابات.