تامر حسني يتقبل اعتذار أحمد السقا: "عمري ما أزعل منك يا أغلى الناس"

أعلن الفنان تامر حسني، تقبله لاعتذار صديقه الفنان أحمد السقا، بعد اتهام الأخير له باستغلال اسمه وصورته في الدعاية لفيلمه الأخير "الفلوس".

وأعاد حسني، نشر اعتذار السقا له عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "حبيبي يا صاحبي حصل خير، أنا عمري ما أزعل منك، ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها، جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير".

وأضاف: "أنت السقا حبيب قلبي، وكدا الجمهور هيستنانا في الحفلة اللي جاية، بجد سخن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس".

وكان السقا اعتذر لتامر حسني برسالة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" كان نصها كالتالي:-

"رسالة إلى صديق عزيز.. صديقى وأخى العزيز تامر حسنى.. أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير".

وأضاف: "قد أكون أخطأت أني اتكلمت في الموضوع علي الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك اكتر من كده ولو انا زعلت شويه وانت شويه نبقى خالصين يا عم.. تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ما تزعلش يا عم وحقك عليه.. وميعادنا الحفلة اللى جايه.. أحمد السقا".

وكان السقا، أدلى بتصريحاته ضد تامر حسني في برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc، وذلك بعد أن سألته الأخيرة عن شخص مستاء منه، فقال: "تامر جاملني فى مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأضاف: "قمت بالاتصال بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين مما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع".

وتابع: "لو قابلت تامر وقال لي كلمتين سينتهي الموضوع، وأنا مسامحه، ولكن ما حدث ليس من الجيد أن يحدث".