وزير النقل يتسلم رسالة من وزير البنية التحتية السويدي لدعم التعاون

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سفير السويد بالقاهرة، يان تيسليف، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق، بحضور رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق، من خلال تطبيق منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية، وفقا لأعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى اهتمام وزارة النقل بالنواحي التأهيلية والتثقيفية والتدريبية لمستخدمي الطرق في المعاهد والأكاديميات المختلفة داخل مصر، عن طريق الاستفادة من الخبرة السويدية في هذا المجال، خاصة برامج الأكاديمية السويدية للرؤية صفر، والتي تهدف للوصول إلى معدل صفر وفيات على الطرق.

وسلّم السفير السويدي خطابا من تومس انروث وزير البنية التحتية السويدي، لوزير النقل المصري، يتضمن التأكيد على أهمية التعاون المشترك في مجال النقل المستدام، والعمل على إدخال منظومة BRT في مصر، واستعداد الجانب السويدي لدعم مصر في هذه المجالات، بما لدى السويد من سجل عالمي حافل وحلول لمنظومة الأمان على الطرق، ومنظومة النقل المستدام بشكل عام وأنظمة النقل السريع بالحافلات بشكل خاص.

وأبلغ السفير السويدي امتنان وشكر وزير البنية التحتية السويدي لوزير النقل المصري، على الدعوة المقدمة من الجانب المصري للجانب السويدي، للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر النقل الذكي بالشرق الأوسط وأفريقيا TRANS MEA، الذي يعقد في الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر المقبل، إذ جرى الاتفاق بين الجانبين على عقد ندوة موسعة على هامش المؤتمر تحت عنوان الرؤية "صفر" لدولة السويد، للوصول إلى صفر حوادث على الطرق، يحضرها عدد من الخبراء السويديين المتخصصين في هذا المجال، كما يشارك في الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير البنية التحتية السويدي.

وأشاد السفير السويدي باهتمام القيادة السياسة في مصر، بمنظومة السلامة على الطرق، والمشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة المصرية في مجال الطرق والكباري، والتي كان لها أثر بالغ في تقليل نسبة الحوادث والوفيات على الطرق خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 44%.

ولفت إلى أهمية تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية في هذا المجال، لتكون نقطة انطلاقة قوية في مجال السلامة على الطرق، كما أبدى استعداد الجانب السويدي للتعاون مع الجانب المصري في تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية والتعليمية في هذا المجال.