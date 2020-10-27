حرائق غابات جديدة في كاليفورنيا.. لماذا تندلع في هذا الوقت كل عام؟

حرائق غابات جديدة اندلعت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل يومين، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، وحتى الآن فما يزال خطرها قائمًا، إذ يتصاعد خطر الحرائق بسبب الرياح الشديدة والطقس الجاف والعاصف.

وقبل شهر، أجبرت الحرائق أكثر من 1800 شخص في كاليفورنيا، على إخلاء منازلهم، فيما تلقى 5000 آخرين إخطارات بشأن إخلاء مساكنهم، بحسب جانيت أوبتون، المتحدثة باسم مقاطعة نابا فالي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

والتهمت النيران الأخضر واليابس، وانقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وجرى إخلاء آلاف السكان لمواجهة مخاطر الحرائق المتزايدة بسبب الطقس الجاف والعاصف هناك.

حرائق سوريا ولبنان وإسرائيل

وشهدت نهايات سبتمبر الماضي وبدايات أكتوبر الحالي، العديد من حرائق الغابات في بعض الدول، حيث اندلعت حرائق غابات في سوريا مطلع أكتوبر الحالي، ما أسفر عن تدمير مساحات واسعة النطاق، وخسائر كبيرة في الأراضي الزراعية ومزارع للفواكه، إضافة لنزوح الآلاف في مناطق مختلفة بـ4 محافظات على الأقل، حسب شبكة CNN.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنّ حرائق شبّت في مناطق عدة بريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحة أنّ أضرارًا كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبيوت البلاستيكية، رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري.

وفي لبنان وإسرائيل، اشتعلت النيران في مناطق عديدة في مطلع أكتوبر الحالي أيضا، مُخلفة أضرارًا في مساحات واسعة النطاق، وسط جهود ضخمة من رجال الحماية المدنية لإخماد الحرائق.

حرائق غابات لبنان في أكتوبر 2019

وفي الوقت ذاته من العام الماضي، وتحديدا في شهر أكتوبر، اجتاحت حرائق الغابات لبنان وحاصرت منازل وقرى، ودمرت مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، إضافة الى عشرات الجرحى ومئات الأسر المهجرة.

وفي نهاية أكتوبر 2018، اندلعت حرائق ضخمة في غابات كاليفورنيا الأمريكية، تسببت في سقوط نحو 25 قتيلا على الأقل.

سبب اندلاع حرائق الغابات

تندلع حرائق الغابات لسببين، إما بفعل الطبيعة وعوامل الجو، وإما بسبب الأنشطة البشرية الخاطئة التي تؤدي إلى كارثة الحريق في مكان ما بالغابة، وتنتقل إلى مساحات كبيرة بفعل الرياح، بحسب قول الدكتور وحيد محمود، الخبير البيئي وأستاذ البيئة بجامعة عين شمس.

وأضاف وحيد، لـ"الوطن"، أنّ الحرارة العالية قد تؤدي إلى اشتعال حرائق الغابات، إذ إنّ أوراق الشجر في الغابات تتساقط بكثرة في هذا الوقت وتتحلل في التربة، وينتج عن تحللها غاز الميثان ويصبح المكان قابلا للاشتعال بسهولة جدا، مع ملامسة أي مادة قابلة للاشتعال، وتنتقل النيران بسرعة بفعل الرياح.

وأوضح الخبير البيئي، أن كاليفورنا في هذا الوقت من العام يكون جوها حار نهارًا، وتشهد هبوب رياح شديدة وأعاصير حتى نصف يناير، كل ذلك يتسبب في اشتعال ذاتي لأوراق الشجر.