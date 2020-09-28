حرائق الغابات تشتد في كاليفورنيا وتجبر الأمريكيين على إخلاء منازلهم

أجبرت حرائق جديدة في غابات كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أكثر من 1800 شخص على إخلاء منازلهم، فيما تلقى 5000 آخرون إخطارات بشأن إخلاء مساكنهم، بحسب جانيت أوبتون، المتحدثة باسم مقاطعة نابا فالي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وشب حريق غابات تحركه رياح شديدة في قلب مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وامتد عبر ما يزيد عن ألف فدان، ما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفيات.

واندلع الحريق شرقي كاليستوجا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو، وامتد نحو بلدتي دير بارك وسانت هيلينا القريبتين مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى "أدفانتست هيلث" في سانت هيلينا، حتى أصبحت على بعد ميل واحد منه.

وقالت متحدثة باسم المستشفى لـ"رويترز"، إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت وعددهم 55 بشكل آمن على مدار خمس ساعات، وأضافت أن تلك كانت ثاني عملية إخلاء مرتبطة بحرائق الغابات للمستشفى الذي يضم 151 سريرا خلال شهر تقريبا.

ويبذل آلاف رجال الإطفاء الجهود من أجل السيطرة على الحرائق، واستطاعوا السيطرة على 17 حريقًا اجتاح الولاية، من أصل 42 حريقًا، فيما يحاولون السيطرة على 25 حريقًا أخرى نشبت نتيجة الرياح العاتية وانخفاض الرطوبة.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف سبتمبر الجاري، أنه يحمّل إدارة الغابات المسؤولية عن هذه الحرائق، مؤكدا أنها ليست حرائق ناتجة عن التغير المناخي.

وسجلت حرائق الغابات في كاليفورنيا، المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، احتراق ما يقرب من 18 ألف كيلومتر مربع، بحسب "سي إن إن"، أي ما يعادل 3.7% من مساحة الولاية (423970 كيلومترا مربعا)، كما تسببت الحرائق في تدمير ما يقرب من 7000 مبنى، واعتبارا من اليوم السادس من سبتمبر الجاري تجاوزت حرائق الغابات في كاليفورنيا الرقم القياسي بالولاية، من حيث مساحات الأراضي المدمرة، وتسببت في خسائر بما يقرب من 1.45 مليار دولار أمريكي، ووصل عدد الوفيات إلى حوالي 26 شخص، وعدد الإصابات حوالي 37 إصابة غير مميتة، بحسب موقع إحصاءات أمريكي.

وهذه ليست الحرائق الأولى من نوعها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ففي عام 2018، نشب ما يقرب من 8500 حريق نتج عنه خسائر في حوالي 24 ألف مبنى، واحترق حوالي مليون و975 لألف فدان، أي بما يعادل 2% من مساحة الولاية.وفي 2020 لم يكن حريق كاليفورنيا الأسوأ، حيث سجلت حرائق غابات استرليا، التي امتدت من يونيو 2019 حتى مايو 2020 خسائر كبيرة، واحترق حوالي 180 ألف كيلومتر مربع، ودمرت الحرائق ما يقرب من تسعة آلاف مبني، بينهم حوالي 3500 منزل، ووصل عدد الوفيات إلى 450 حالة وفاة.