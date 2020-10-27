موبايلات وقطع أثاث.. تفاصيل مزاد العامة للخدمات الحكومية 16 نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد علني يوم 16 نوفمبر المقبل، لبيع بضائع جهات حكومية وجه قبلي، تشمل وفق الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة، كما يلي:

(قطع غيار سيارات، أثاث، تكييفات، أجهزة منزلية، كمبيوترات وأجزائها، هواتف محمولة، لنش نهري، كاوتش، أجهزة صوتيات، طلمبات، أبواب وشبابيك، بلاستيك، حديد وصاج خردة، بطاريات، ورق دشت، كتب، مقطورات، خشب كسر، أجهزة ومستلزمات طبية، خشب شجر، ماكينات تصوير،براميل، لمبات وترانسات، مولد كهرباء، ماكينة بحرية، مواسير وكتل بلاستك ، شكائر فارغة، بلاستك بودرة).

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بضائع جهات حكومية وجه قبلي

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وذلك في الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، وجاء تأمين دخول المزاد بسعر 10000 جنيه.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، على أن يكون البيع دون عمولة، وتكون المعاينة أساس البيع، ويكون شراء كراسة الشروط شرطا من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان، للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أعلنت عن مزاد علني لبيع 51 لوط لسيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، وشملت السيارات ماركات وطرازات وموديلات متنوعة جاءت كالتالي: مرسيدس - فورد - كرايسلر - بورش - همر - مازدا - نيسان -BMW - رونج روفر- أودى - شيفروليه - فورد - هيونداي - لاندروفر- جيب باتريوت - تويوتا - بيجو.