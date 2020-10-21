مزاد علني بدمياط لبيع "عين جمل أمريكي وفلفل أسود فيتنامي"

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علني (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأحد المقبل فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وذلك لبيع 3 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 910 طرد عين جمل مقشر منشأ أمريكا بوزن بوزن 9 طن و81 كيلو جرام، واللوط الثانى عبارة عن 128 طن و220 كيلو جرام قمح صب منشأ استراليا، واللوط الثالث عبارة عن 28 طن و224 كيلو جرام فلفل أسود حصى داخل شكائر منشأ فيتنام .

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، والمعاينة مرة واحدة يوم السبت الموافق 2020/10/24 من الساعة 11 حتى الساعه 12 والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.

وتعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأربعاء المقبل الموافق 2020/10/7 فى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويشترط لدخول المزاد "تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية - كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد - سداد 100 ألف جنية تأمين المزاد - ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصرى .- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق" .

ويحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع، وتتم عملية البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.