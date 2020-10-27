احذر رش الكحول على الكمامة: يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن رش الكحول على الكمامات، سلوك ممنوع للغاية، لأنه يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع "عصمت"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، هناك عدة مخاطر لرش الكحول على الكمامة، ومنها أن الكحول غير مخصص لتطهير الكمامة ورش الكحول يساعد على خلق فجوات تجعل من السهل دخول الميكروبات فيها، وبقاء الكحول وقتا طويلا على الكمامة يعمل على تعب الجهاز التنفسي.

أكدت الوزارة فى منشور توعوي لها على ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، مشددة على أهمية أن تكون الكمامة غير مبللة أو ممزقة أو فضفاضة، للحماية من خطر فيروس كورونا.

وحددت الوزارة أعراض البرد، التي تمثلت في "ينتقل البرد من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض، احتقان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع فى درجة الحرارة والعطس المتكرر".

ووضعت وزارة الصحة مجموعة قواعد للوقاية من الأمراض الصدرية ومنها الابتعاد عن مصادر العدوى، واستخدام الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعى، وعدم العطس فى وجه الآخرين، واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها، وأخذ التطعيمات الموسمية فى موعدها، واستشارة الطبيب فور الإصابة بمزيد من آلام الصدر، وأخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بوجبات صحية، والتطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة.