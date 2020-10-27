المتهمة بتصوير 73 فيديو إباحيا: "كنت بمر بضائقة مالية"

"كنت بمر بضائقة مالية، وكنت عاوزة أحسن دخلي علشان أطفالي يعيشوا كويس"، بهذه العبارة بدأت "سمر. م.ي"، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، زوجة جزار بكفر الشيخ، المتهمة بممارسة الزنا مع أثرياء عرب في دولة الإمارات، في الإدلاء بأقوالها أمام النيابة.

وانهارت المتهمة في بداية حديثها، في حضوررائد نوفل، محامي الزوج، الذي شاهدها وأبلغ النيابة، وأمرت الأخيرة بعرض السيدة على الطب الشرعي؛ لبيان مدى صحة كلامها، بشأن قيام زوجها بإجهاضها.

وقال مصدر بالنيابة، إن المتهمة جرى عرضها على الطب الشرعي، قبل بدء التحقيقات معها، مؤكدا أنها اتهمت زوجها بإجهاضها، قائلة: "ضربني وأجهضني".

وقال زوج سيدة كفر الشيخ المتهمة بالزنا، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، إنه جرى القبض عليها خلال تقديمها بلاغا تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه أجبرها على الإجهاض من حملها الذي جاءت به من دولة الإمارات.

وأضاف الزوج، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنها ذهبت للإبلاغ عن قيامه بإجهاضها من حملها الخاطئ من الشاب المدعو وليد، وعندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة؛ فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها.

وأشار إلى أن مباحث الإنترنت في طنطا ردت على النيابة العامة بكفر الشيخ، تفيد صحة الفيديوهات المرسلة للفحص، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح الزوج المخدوع أنها حاولت الهرب من حرس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إذ اختبأت في دورات المياه، لكنهم تمكنوا من الإمساك بها ووضع الكلابشات في يديها، مؤكدا أنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة.

وكانت "سمر. م.ي"، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، زوجة جزار بكفر الشيخ، صدر بحقها قرار ضبط وإحضار في شهر سبتمبر الماضي.