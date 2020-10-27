عاجل.. الصور الأولى لسيدة كفر الشيخ صاحبة الـ73 مقطعا إباحيا

حصلت "الوطن" على أول صور لزوجة كفر الشيخ، المتهمة بالزنا من داخل محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

قال شقيق زوج سيدة كفر الشيخ المتهمة بالزنا، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا بكفر الشيخ، إنه جرى القبض عليها خلال قيامها بتقديم بلاغ تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب.

وقال شقيق الزوج، في تصريحات لـ"الوطن"، إنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة، وإنها هاربة، وفوجئوا بها تقدم بلاغا فيه تتهمه فيه بالضرب والتعدي عليها على غير الحقيقة، وعقب رؤيتها جرى إبلاغ النيابة التي أعطت تعليمات بالقبض عليها، من قبل الحرس الموجود بمقر المحكمة.

وأضاف شقيق الزوج أنها حاولت الهرب لكن جرى الإمساك بها وتقديمها للنيابة؛ لسؤالها في الاتهامات الموجهة لها.