رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من مشروع مبنى المدرجات بكلیة التربیة 2021

أكد الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الانتهاء من مشروع مبنى المدرجات بكلیة التربیة، خلال العام المالي 2021/2020، بتكلفة 50 مليون جنيه، ضمن خطة الجامعة للانتهاء من 4 مشروعات إنشائية بقيمة 767 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال الإنشاءات بالمبنى التعليمي الجديد بكلية التربية، والتي رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وجه الدكتور عماد عتمان بعمل معمل حاسب آلي داخل المبنى بسعة 40 إلى 50 جهازًا، وكذلك عمل مداخل خاصة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مقاعد لهم داخل كل مدرج، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندس محمد دسوقي بعمل دراسة لإنشاء مبنى بجانب الورش أمام المبنى الأكاديمي، ومعمل علم النفس والمكتبة الرقمية والحاسب الآلي.