جامعة طنطا تمنح 310 دكتوراه و664 ماجستير خلال عام

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن إجمالي عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة، بلغ 4 آلاف و742 باحث خلال الفترة من 1/10/2019 حتى 30/9/2020.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم منح 310 درجة دكتوراه، و664 درجة ماجستير، و3 آلاف و768 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف درجاتها بلغ 1972 بكلية التربية، و1602 بكلية الحقوق، و347 بكلية الطب، و90 بكلية طب الأسنان.

بينما 39 بكلية الصيدلة، و74 بكلية الهندسة، و177 بكلية العلوم، و70 بكلية التربية الرياضية، و29 بكلية التربية النوعية، و106 بكلية التجارة، و158 بكلية الآداب، و24 بكلية التمريض، و54 بكلية الزراعة.

كما وجه القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور شريف إبراهيم بحيرى الجمل، أستاذ ورئيس مجلس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية للقيام بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

حصل الدكتور شريف الجمل، على ليسانس اللغة العربية، جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1995، ثم حصل على الماجستير (علوم لغوية)، جامعة طنطا عام 2003، الدكتوراه (علوم اللغة العربيه "العلوم اللغويه"، جامعة طنطا) عام 2006.

وتدرج "الجمل" فى الوظائف العلمية ، معيد في 1996، مدرس مساعد فى 2004 ، مدرس في 2007، أستاذ مساعد في 2012، ووصل إلي درجة أستاذ في عام 2018.