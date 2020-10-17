جامعة طنطا تنعى والدة الشهيد أحمد منسي

نعت جامعة طنطا والدة الشهيد "أحمد المنسي"، التي وافتها المنية اليوم، وجاء في بيان أصدرته الجامعة أن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، يتقدم نيابةً عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع العاملين بالجامعة، بخالص التعازي في والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.

وأعلن رضا المنسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد المنسي، وفاة والدته سناء جاد، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

وأضاف أن جنازة والدته، اليوم، بعد صلاة المغرب من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيتم تشيع جثمان والدته إلى مقابر العائلة.