مؤتمر جماهيري نسائي لتأييد السلاب بمدينة نصر ومصر الجديدة

شهد المؤتمر الجماهيري النسائي الذي عقد بمدينة نصر حضور جمع غفير من قيادات العمل النسائي بمدينة نصر ومصر الجديدة، اللاتي عبرن عن تأييدهن لمرشح الشباب في الدائرة محمد مصطفي السلاب المرشح فردي عن حزب مستقبل وطن.

وألقي محمد مصطفي السلاب كلمة رحب فيها بالحاضرات وأعرب عن امتنانه لتأييدهن وأكد السلاب أنه قد ترشح لكي يرد الجميل لأهالي الدائرة الذين يبادلونه حبا بحب، ووضعوا ثقتهم فيه ليكون صوتهم ..

وأكد السلاب انحيازه لغير القادرين من أبناء الدائرة وفهمه لاحتياجاتهم وطموحاتهم المشروعة وأحلامهم البسيطه.

وأثني السلاب علي دور المرأة المصرية عبر العصور، والرائدات الأوائل في مجالات العطاء الإنساني في عصرنا الحديث مثل سهير القلماوي في الجامعة، ولطفية النادي في الطيران، وأمينة السعيد وروزا اليوسف في الصحافة، وسميرة موسي في علم الذرة، ومفيدة عبدالرحمن في القانون والأميرة فاطمة إسماعيل التي تبرعت بأرضها لبناء جامعة القاهرة، وصولا لصفية زغلول أم المصريين، وهدي شعراوي، وأم كلثوم كوكب الشرق، وسيزا نبراوي، ونبوية موسي.. وغيرهن كثيرات كتبن صفحات خالدة من تاريخ الوطن.

وضرب السلاب المثل بدور المرأة المصرية في ثورة ٣٠ يونيو وموقفها في مواجهة محاولة خطف مصر من قوي الشر، وأدائها المتميز علي منصة القضاء، والمناصب الوزارية، وتحت قبة البرلمان.

وأكد محمد السلاب أنه لم يترشح من فراغ، وإنما لرغبة حقيقية في خدمة دائرته وخدمة بلاده.

وطرح رؤيته للمهمة المقبل عليها كممثل عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأهل الدائرة، من تحرك مع الحكومة والجهات المعنية لتجميل الطرق.. وتشجيرها، لكي تسترد المدينة طبيعتها الخاصة وشكلها الحضاري المتميز، وطابعها الحضاري، كما أكد علي ضرورة العمل علي توفير معايير سلامة المشاه والحد من حوادث الطرق فضلا عن تطوير الشوارع الجانبية وإنارتها وطرح مبادرة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء الجراجات متعددة الطوابق والقضاء علي مشكلة تكدس السيارات بالشوارع، وطرح مبادرة لمنظومة عصرية للنظافة، وجمع القمامة،وتدوير المخلفات. وتعزيز الجهود الحكومية في إنشاء مراكز الشباب، والمراكز الثقافية.

والوحدات الصحية المجهزة، ومستشفيات الحالات العاجلة، وجراحات اليوم الواحد. والتوسع في زيادة أعداد الفصول لتخفيف الكثافة العددية في الفصول، وخصوصا مع انتشار وباء كورونا.

وتعهد محمد مصطفي السلاب بطرح مبادرة لمساندة المرأة المعيلة، وتوفير مراكز لرعاية المسنين.

كما طرح محمد السلاب رؤيته للدور المهم الذي سيضطلع للقيام به البرلمان القادم الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في بناء الدولة الجديدة من الرقابة علي الحكومة لكي تستكمل مشروع توفير التأمين الصحي لكل مواطن في مصر

والمراجعة المستمرة لاستراتيجية التعليم وحل مشكلات تطبيقها، ومشروع تحديث التعليم الفني ليناسب سوق العمل والصناعة الحديثة والعمل مع الحكومة علي توفير الحماية للصناعة المحلية وحل مشاكل المصانع المتعثرة، وزيادة معدلات التصدير، تشجيع الاستثمار، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة

كما عدد بعض التشريعات المهمة والقوانين التي تحظي بأولوية في البرلمان مثل قانون التحرش، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون حقوق الملكية الفكرية، وقانون الإيجارات القديمة وقانون العمل وغيرهم.

ودعا السلاب الحضور للمشاركة وممارسة حقهم الانتخابي وانتخاب أفضل من يمثلهم.

شارك بالحضور وتحدث في المؤتمر كل من عمرو السنباطي المرشح فردي عن حزب مستقبل وطن والمهندس طارق شكري المرشح المستقل والسيدة نورا علي والدكتورة سهير عبد الحميد والسيدة سحر البزار المرشحات علي القائمة الوطنية من أجل مصر - حزب مستقبل وطن والسيدة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ والسيد محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن.