السلاب يقبل رأس والدته ويكرمها في مؤتمر انتخابي: "هي سر نجاحي"

خطفت حنان السلاب الأنظار في المؤتمر الانتخابي لأعضاء حزب "مستقبل وطن" المرشحين بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" بانتخابات مجلس النواب 2020، بحضور عدد من البرلمانيين وعضوات بمجلس الشيوخ، وأعضاء من نادي روتاري.

ومع بداية المؤتمر، حرص المرشح محمد مصطفى السلاب، المرشح الفردي عن حزب مستقبل وطن، رقم 1 وصاحب رمز القلم، بالدائرة، على تقديم التحية الشديدة لوالدته حنان السلاب، التي تشارك بالمؤتمر، ونزل عن المنصة لاحتضانها وتقبيل رأسها ويدها، وسط صيحات وتصفيق حار بقاعة المؤتمر.

وقال السلاب: إن والدته هي سر نجاحه وتميزه بمختلف مجالات حياته، وأنها أخبرته بضرورة خدمة المواطنين والعمل لأجلهم، لذلك حرص على خدمتهم من خلال عمله بالمجلس وهو ما ينوي استكماله بالمجلس المقبل.

لم يتوقف الاهتمام بوالدة النائب والمرشح عند ذلك الحد، فكرر التحية نفسها لها هالة كمال عضو مجلس الشيوخ، ونورا علي وسهير عبد الحميد المرشحين ضمن القائمة الوطنية في حب مصر بالانتخابات.

كما أشاد المرشح عمرو السنباطي، الفردي لحزب "مستقبل وطن" رقم ٢ صاحب رمز الكتاب، بأرملة مصطفى السلاب، صاحب مجموعة الشركات الشهيرة، الذي جمعته به عدة مواقف، وقدم لها التحية ولكل أمهات مصر، أصحاب الدور الكبير في المجتمع.

وعلى غرارهم، وجه لها أيضا التحية، المهندس طارق شكري، المرشح المستقل بالفردي صاحب رقم ٣ ورمز القلم، وحرص على دعوتها للحضور إلى منزله للقاء والدته وزوجته أيضا، مؤكدا اهتمامه البالغ بالمرأة، لتأثره البالغ بوالدته وزوجته ونجلته، مضيفا: "هما نقطة ضعفي ومقدرش ارفضلهم طلب وعلشان كده أنا هدعم كل النساء علشان يحظوا بالحياة اللي يستحقونها".