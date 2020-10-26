آلاف الشباب يحتشدوا لدعم السلاب في حملته الانتخابية

يشهد الماراثون الانتخابي بمدينة نصر ومصر الجديدة منافسة ساخنة بتصاعد اسهم محمد مصطفي السلاب ابرز مرشحي حزب مستقبل وطن.

ينافس السلاب علي أحد المقاعد الفردية الثلاث بالدائرة ، وقد شهدت الايام الماضية تحرك ماراثوني للسلاب في مختلف انحاء الدائرة ، ما بين مؤتمرات انتخابية بالعزب المختلفة وجولات بالمناطق الشعبية ، وحظي باستقبال الاهالي بحب وحفاوة كبيرة ، حيث يستند محمد السلاب لرصيد طويل من الشعبية منذ ان كان والدة المرحوم مصطفي السلاب نائبا عن الدائرة لعدة دورات ، فضلا عن حرص محمد السلاب علي الاستمرار علي نفس النهج في خدمة اهالي الدائرة من خلال جمعية مصطفي السلاب الخيرية للتنمية المجتمعية ومستشفي السلاب الخيري.

يشارك في حملة السلاب ما يزيد عن مائتي شاب وفتاه من المتطوعين والمتطوعات الذين يروا فيه نموذجا لمرشحهم الشاب.

جدير بالذكر أن السلاب نجح في الدورة الماضية واصبح عضو بالبرلمان عن قائمة " في حب مصر" وهو في الثانية والثلاثين من عمره , وشارك في العديد من المناسبات الدولية كممثل وواجهة مشرفة للبرلمان المصري ، كما شارك في العديد من الرحلات المكوكية لجذب الاستثمارات الاجنبية لخبرته كاقتصادي شاب ووكيل للجنة الصناعة بمجلس النواب.

هذا وقد تناول السلاب رؤيته لتطوير دائرته وحل مشكلاتها الملحه من خلال حوار مجتمعي يقوده الشباب ، ويشاركوا فيه للخروج بعدد من المبادرات التي تقوم علي الشراكة بين الحكومة والمجتمع ، وأكد السلاب في لقاءاته و جولاته الانتخابية علي ضرورة المشاركة في هذه المرحلة المهمه من العمل الوطني والتي تشهد بناء الدولة الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.