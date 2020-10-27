"عباءة وحجاب وميك أب".. أول ظهور لصاحبة 73 فيديو إباحيا بكفر الشيخ (صور)

"عباءة سوداء، وحجاب باللون الأحمر وميكب أب"، هكذا ظهرت صاحبة 73 فيديو إباحي، زوجة جزار بكفر الشيخ، المتهمة بممارسة الزنا مع أثرياء عرب في دولة خليجية، بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية خلال تقدمها ببلاغ لاتهام زوجها بإجهاضها، قبل القبض عليها على خلفية صدور قرار من النيابة العامة بضبطها واحضارها.

وقالت المتهمة "سمر. م.ي": "كنت أمر بضائقة مالية، وكنت عاوزة أحسن دخلي علشان أطفالي يعيشوا كويس"، وانهارت المتهمة في بداية حديثها، في حضوررائد نوفل، محامي الزوج، الذي شاهدها وأبلغ النيابة التي أمرت بعرضها على الطب الشرعي لبيان صحة إتهامها لزوجها بإجهاضها.

وقال مصدر بالنيابة العامة إن المتهمة جرى عرضها على الطب الشرعي، قبل بدء التحقيقات معها، مؤكدا أنها اتهمت زوجها بإجهاضها، قائلة: "ضربني وأجهضني".

وقال زوج سيدة كفر الشيخ المتهمة بالزنا، إنه جرى القبض عليها خلال تقدمها ببلاغ تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه أجبرها على الإجهاض من حملها بعد عودتها.

وأضاف الزوج، في تصريح خاص لـ"الوطن": "عندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة، فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها" وأشار إلى أن مباحث الإنترنت في طنطا ردت على النيابة العامة بكفر الشيخ، وأكدت صحة الفيديوهات المرسلة للفحص، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح الزوج المخدوع أنها حاولت الهرب من حرس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إذ اختبأت في دورات المياه، لكنهم تمكنوا من الإمساك بها ووضع "الكلابشات" في يديها، مؤكدا أنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة.

وكانت "سمر. م.ي"، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، زوجة جزار بكفر الشيخ، صدر بحقها قرار ضبط وإحضار في شهر سبتمبر الماضي، بعد تقدم زوجها بفيديوهات ومكالمات صوتية تثبت اتهامه لها بالزنا.