قطار يدهس شخصا بقرية "ميت عاصم" في بنها

دهس قطار شخص أثناء عبورة السكك الحديدية، بالقرب من مزلقان "ميت عاصم" دائرة مركز بنها، وجرى نقل الجثة إلى مسشتفى بنها العام، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوفاة شخص صدمه قطار بالقرب من مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها، وانتقلت سيارة الإسعاف وقوة أمنية من مركز الشرطة وتبين أنه أثناء عبور " ناصر.ح.ن" السكة الحديد من مكان قريب بالمزلقان صدمه القطار ولقى مصرعه، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق تعطلت الحركة المرورية علي طريق بنها المنصورة أمام قرية المنشاة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم.

واننقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية وتبين وقوع حادث تصادم مع سيارة ملاكى أ . ن . ح 4883 وأسفر الحادث عن مصرع شخصان وإصابة إثنان وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم وجارى رفع الحادث والسيارات إلى جانبى الطرق لتسيير الحركة المرورية.