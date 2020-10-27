عاجل.. القبض على الأب مرتكب المذبحة الأسرية في سوهاج

قال مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج، إن قوة أمنية تمكنت اليوم، من تحديد مكان الأب مرتكب المذبحة الأسرية بجرجا، جنوب سوهاج، مشيرا إلى أن الجاني كان يختبئ بمنطقة عزبة النخل بالمطرية، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، لدى أحد أقاربه.

وأكد المصدر، أنه جار العودة بالمتهم إلى سوهاج لاستكمال التحقيقات معه، بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة جرجا، في الجريمة التي ارتكبها بقتله زوجته وابنه وابنته.

وأضاف المصدر، أن الجاني هرب من مسرح الجريمة مصطحبا معه ابنه الصغير، البالغ من العمر 5 سنوات.

وكان الضحايا الـ4 في المذبحة، تم الانتهاء من دفنهم في وقت مبكر من صباح اليوم، بمقابر قرية المغاربة دائرة قسم شرطة جرجا.

وشهدت مدينة جرحا جريمة مروعة، حيث أقدم عامل على قتل زوجته وطفليه، ولد وبنت، باستخدام الأعيرة النارية و"الساطور"، حيث عثر الأهالي على جثث الضحايا، بينما فر الجاني من مسرح الجريمة.

وتبين من المعاينة الأمنية وجود جثة طفلة معلقة داخل بئر بالمنزل، وأشارت التحريات المبدئية إلى أن الجريمة الأخيرة ارتكبتها الزوجة، في حق طفلة الجيران، وأن الاب قتلها وقتل ابنيه عقب الواقعة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغًا من أهالي قرية "المغاربة"، دائرة المركز، بالعثور على 3 جثث لربة منزل وطفلين من أسرة واحدة.

وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات، التي باشرها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، أن الجثث خاصة بكل من "سمير. أ. ع"، 14 سنة، وشقيقته "أسماء"، 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء. ع. م"، 30 سنة.

وأثناء عملية فحص مداخل ومخارج المنزل، تم العثور على جثة طفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، معلقة داخل بئر للصرف الصحي داخل المنزل، وتبين أنها تُدعى "رودينا م. ن."، 5 سنوات، الفتاة يتيمة الاب ومبلغ باختفاءها.

ودلت المعاينة على أن عملية القتل استخدم فيها سلاح نارى و"ساطور"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمت معاينة الجثث الأربع، والتصريح بنقلها إلى مستشفيات جرجا العام والعسيرات المركزي.