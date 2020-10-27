"نتفليكس" تطرح برومو "سماء منتصف الليل" لـ جورج كلوني

كشفت شبكة "نتفليكس"، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن البوستر والبرومو الرسمي لفيلم "سماء منتصف الليل" للفنان العالمي جورج كلوني.

وأعلنت نتفليكس، في بيانٍ لها، أن الفيلم سيُطرح عبر منصتها وبشكلٍ حصري، اعتبارًا من يوم 23 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث هذه القصة في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (George Clooney)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة. يقومGeorge Clooney بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton، ويشارك في البطولة كل من David Oyelowo، Kyle Chandler، Demián Bichir، Tiffany Boone.

وكانت "نتفليكس"، قد كشفت عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو أول أعمال نتفليكس الأصلية العربية من الدراما المصرية المستوحاة من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

كما كشفت نتفليكس، موعد عرض الموسم الأول من مسلسل "ماوراء الطبيعة"، وذلك يوم الخميس 5 نوفمبر المُقبل، حيث سيعرض المسلسل مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

ويظهِر الاعلان التشويقي الدكتور "رفعت إسماعيل" (أحمد أمين) في الأربعينيّات من عمره، وهو يواجه في هذا العمر سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، ويقدم الإعلان العديد من الشخصيات التي تشارك رفعت إسماعيل في مغامراته، ومنها ماجي (رزان جمّال)، وهويدا (أية سماحة) وشيراز (ريم عبد القادر).

وسيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والتركية والألمانية وغيرها.

وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

العمل الدرامي التشويقي من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصرياً أصلياً تستمتع به الجماهير حول العالم.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحةرؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.