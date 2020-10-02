جورج كلوني يلقي محاضرة "أون لاين" في مهرجان لندن السينمائي

سيقوم الممثل والمخرج جورج كلوني بإلقاء محاضرة "أون لاين" في الدورة 64 من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد الأفلام البريطاني، حيث سيناقش حياته المهنية وأحدث أفلامه "The Midnight Sky".

"The Midnight Sky" يخرجه جورج كلوني ويكتبه للسينما مارك إل سميث، وهو مأخوذ من رواية لـ Lily Brooks-Dalton.

ويشارك جورج كلوني بطولة الفيلم مع ديفيد أويلوو، كايل تشاندلر وديميان بشير وسيصدر عبر Netflix في ديسمبر.

سيلقي كولوني المحاضرة في 18 أكتوبر، وستعرض عبر قناة BFI على YouTube، ويستمر مهرجان لندن السينمائي من 7 إلى 18 أكتوبر.

وجورج كلوني، ممثل، منتج ومخرج ولد 6 مايو 1961 في أمريكا، ومثل في أكثر من 90 عملا تتنوع بين مسلسلات، أفلام وفيديوهات قصيرة. وشارك في إنتاج أكثر من 30 عملا وأخرج 9.. بالإضافة إلى كتابته لـ 5 أفلام.

وترشح جورج كلوني لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصد منها 2، الأولى عام 2006 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم Syriana.

وحصد جورج كلوني ثاني جائزة أوسكار له عام 2013، عن مشاركته في إنتاج فيلم Argo.

يذكر أن وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن أعلن عن إصدار معهد الفيلم البريطاني (BFI) الدفعة الأولى من التبرعات المقدمة إلى 42 دار سينما مستقلة في جميع أنحاء إنجلترا، والتي تبلغ قيمتها 650 ألف جنيه إسترليني أي ما يساوي 838 ألف دولار.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.