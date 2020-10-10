Intolerable Cruelty ينضم لأفلام جورج كلوني على نتفلكس

أعلنت "نتفلكس" عن عرض فيلم "Intolerable Cruelty"، عبر منصتها يوم 1 نوفمبر المقبل.

الفيلم من بطولة جورج كلوني، كاثرين زيتا جونز، بيلي بوب ثورنتون، إدوارد هيرمان، ومن إخراج كل من جويل كوين وإيثان كوين.

الفيلم عرض لأول مرة 10 أكتوبر 2003، وتقييمه 6.2 على موقع IMDB، وتصنيفه كوميدي - جريمة ورومانسي.

مدة الفيلم ساعة و40 دقيقة، وتكلفة إنتاجه 60 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 120 مليون دولار بعد عرضه في دول مختلفة.

وتعرض منصة نتفلكس في الوقت الحالي عددا من الأفلام من بطولة جورج كلوني، بينها Perfect Storm، ويشاركة البطولة مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen.

الفيلم عرض لأول مرة في 30 يونيو سنة 2000، وكانت تكلفة إنتاجه 140 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 328 مليون دولار.

وترشح The Perfect Storm لجائزتي أوسكار، وهي أفضل صوت، وأفضل مؤثرات بصرية، وتقييمه على موقع IMDB، يساوي 6.4 من 10.

كما يعرض لجورج كلوني على نتفلكس فيلم، Out of sight، ويشاركه البطولة جينيفير لوبيز، ومن إخراج ستيفن سودربيرج، وعرض لأول مرة عام 1998، وترشح لجائزتي أوسكار.

كما يعرض له فيلم Gravity، وتشارك في بطولته ساندر بولوك، وهو من إخراج ألفونسو كوارون، وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار حصد منها 7.

كما يعرض له فيلم Burn after reading، وهو من إخراج جويل كوين وإيثان كوين، وعرض الفيلم لأول مرة في 2018.

بالإضافة لعرض أفلام Ocean's Twelve، وOcean's thirteen.

يذكر أنه تم الإعلان منذ فترة عن استعداد جورج كلوني لبطولة وإخراج فيلم، مأخوذ عن رواية "Good Morning.. Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج منصة نتفلكس.

وقال "كلوني" وقتها: "لا يسعنى أن أكون أكثر حماسة للمشاركة في هذا المشروع المذهل، كما يسعدني العمل مع أصدقائي في نتفلكس". بحسب موقع Variety.

وجورج كلوني، ممثل، منتج ومخرج ولد 6 مايو 1961 في أمريكا، ومثل في أكثر من 90 عملا تتنوع بين مسلسلات، أفلام وفيديوهات قصيرة. وشارك في إنتاج أكثر من 30 عملا وأخرج 9.. بالإضافة إلى كتابته لـ 5 أفلام.

وترشح جورج كلوني لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصد منها 2، الأولى عام 2006 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم Syriana.

وحصد جورج كلوني ثاني جائزة أوسكار له عام 2013، عن مشاركته في إنتاج فيلم Argo.