فيديو: "سينرجي" تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "خيط حرير"

طرحت شركة سينرجي، البرومو الرسمي لمسلسل "خيط حرير"، بطولة النجمة مي عز الدين، الذي سيُعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُشارك في بطولة "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، وهنا مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ويصبح جاهزاً للعرض مباشرة، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداث العمل في 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسلات "حالة عشق" عام 2015، و"رسايل" عام 2018، و"وعد" عام 2016.

ويعد "خيط حرير" المشاركة الأولى للفنان نيقولا معوض أمام الفنانة مي عز الدين، وعُرض لـ"نيقولا" مسلسل "العودة"، والذي جسد فيه بشخصية المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دورًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.

وعلى جانب آخر كثفت الفنانة سوسن بدر، ساعات تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "خيط حرير"، مع المخرج إبراهيم فخر، والفنانة مي عز الدين، وبدأت "سوسن" تصوير العمل قبل انتشار فيروس كورونا، إلا أنها استأنفت خلال تلك الأيام، حتى يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات.