أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 28-10-2020 في مصر

استمرارا لخدمات "الوطن" التي تقدمها لقرائها، نستعرض متوسط أسعار الفاكهة التي تنوعت بين المانجو والأناناس والعنب والمشمش بالسوق المصرية على النحو التالي:

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات، والأحمر إلى 14 جنيهًا.

الكمثري

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان ما بين 7.5 إلى 12 جنيهًا.

التين البرشوم

يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.