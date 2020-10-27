سارة حناشي: صحيت من النوم لقيت نفسي تريند

قالت الفنانة التونسية سارة حناشي، إنها سعيدة بفستانها الذي حقق انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، رغم تعرضها لانتقادات عديدة بسببه.

وأضافت "حناشي" لـ"الوطن"، أنها لا تلتفت لانتقادات الناس سواء كانت سلبية أو إيجابية ولكنها تحترم رأي الناس جميعا، مشيرة إلى أنها لم تكن توقع أن يحدث فستانها هذا التفاعل نظرًا لعدم اهتمامها بمواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة التونسية سارة حناشي، من أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور فعاليات مهرجان الجونة، والتي أثارت الجدل عند ظهورها على السجادة الحمراء بالأمس.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الفنانة التونسية سارة حناشي في التقرير التالي:

بدأت "سارة" مشوارها الفني في عام 2013 حينما شاركت في المسلسل التونسي "علولو" للمخرج طارق بنحجل، وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية "ريم".

وفي عام 2014 قدمت أول فيلم سينمائي "طفل الشمس"، من تأليف وإخراج الطيب الوحيشي، والذي جسدت من خلاله بطولة الفيلم.

والفيلم مستوحى من قصة حقيقية تسرد أحداث بعد سهرة في ناد ليلي، وسباحة حتى الفجر حينما يقتحم ثلاثة شبان هم سونيا وفافو ويانيس فيلا بدعوة من الأخير ويستقر الثلاثة إلى أن يكتشفوا صاحب البيت، على كرسي متحرك، وهو ما لم يكونوا يتوقعونه وسرعان ما يتضح أنه كاتب، ليبدأوا في التعرف عليه وعلى حياته وتستمر أحداث الفيلم.

وفي عام 2016 شاركت بالفيلم السينمائي "زيزو" من إخراج فريد بوغدير وشاركت بطولته مع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ويعد الفيلم هو الجزء الثالث والأخير من ثلاثية المخرج فريد بوغدير بعد فيلمي "عصفور السطح، صيف حلق الوادي".

كما شاركت "سارة" في نفس العام بفيلم "خسوف" من تأليف وإخراج فاضل الجزيري، وشاركها في بطولة الفيلم كل من ياسمين بوعبيد، على الجزيري، محمد إدريس ورؤوف بن عمر.

ويبدو أن العام 2016 كان عاما مميزا لـ سارة حناشي حيث تم عرض فيلمها السينمائي الثالث بنفس العام وهو فيلم "جسد غريب"، من إنتاج تونسي فرنسي، وجسدت "سارة" شخصية "سامية" بطلة الفيلم والتي تدور أحداثه حول "سامية" الفتاة التونسية المهاجرة غير الشرعية إلى فرنسا ويؤرقها هاجس أن شقيقها المتشدد قد يلاحقها وفي بادئ الأمر تجد مأواها عند "عماد" وهو أحد معارفها السابقين في القرية، وبعدها تلجأ إلى ربة عملها "ليلى" وتستمر أحداث الفيلم.

وجاء الفيلم من تأليف وإخراج التونسية رجاء عماري وشارك في بطولته هيام عباس، سالم كشيوش، مارك برونت ومجد مستورة.

وكانت أخر الأفلام السينمائية التي قدمتها "سارة" في عام 2019، فيلم "قيرة" والذي تعاونت من خلاله مرة أخرى مع المخرج فاضل الجزيري، وشارك في بطولة الفيلم "أمنة الجزيري، على الجزيري، طاهر عيسى بالعربي، نصر الدين المناعي و خولة شامخ".