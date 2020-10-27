بالصور.. أبرز الإطلالات الجريئة لـ"سارة حناشي" بعد تصدرها التريند

فاجئت الفنانة التونسية سارة حناشي الحضور بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، بسبب إطلالتها المثيرة للجدل وظهورها بشكل مختلف، على الرغم من أنها قدمت للسينما التونسية عدد من الأعمال الفنية، إلا أنها اعتمدت على جمالها بشكل كبير بظهورها على السجادة الحمراء.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز إطلالات "حناشي" الجريئة:

آخر أعمال سارة السينمائية في عام 2019 عبر فيلم "قيرة"، والذي تعاونت من خلاله مع المخرج فاضل الجزيري.

وشارك في بطولة الفيلم "أمنة الجزيري، على الجزيري، طاهر عيسى بالعربي، نصر الدين المناعي و خولة شامخ".

- من أعمالها الدرامية المميزة مسلسل "يوميات علولو" عام 2013، وقدّمت خلال العمل دور "ريم".

- من أهم أفلامها "زيزو" عام 2016 وقدّمت خلاله دور "عائشة"، وفي نفس العام شاركت في فيلمي "خسوف" و"جسد غريب".

- كانت نقطة انطلاقها الفني عام 2013، حينما شاركت في المسلسل التونسي "علولو" للمخرج طارق بنحجل، وجسدت "سارة" خلال أحداث المسلسل شخصية "ريم".

- في عام 2014 قدمت أول فيلم سينمائي "طفل الشمس" والذي جسدت من خلاله بطولة الفيلم، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج الطيب الوحيشي.

- وفي فيلم "بدون 2" قدّمت دور فتاة تدعى (عايدة) تغادر منزل عائلتها وتحاول الإجابة على العديد من الأسئلة الوجودية من خلال عيشها في الشارع، في سياق حول مشاكل الشباب والظواهر الاجتماعية التي ظهرت بعد الثورة التونسية.

وفي عام 2016 شاركت بالفيلم السينمائي "زيزو" من إخراج فريد بوغدير، وشاركت بطولته مع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ويعد الفيلم هو الجزء الثالث والأخير من ثلاثية المخرج فريد بوغدير بعد فيلمي "عصفور السطح، صيف حلق الوادي".