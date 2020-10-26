صور.. التزام ضيوف "الجونة السينمائي" بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شهدت أجواء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التزام كبير بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث أن وزارة الصحة، استطاعت أن تجعل الدورة الرابعة من مهرجان الجونة دورة آمنة، بعدما تعاونت مع المهرجان في وضع قواعد صارمة، للحفاظ على ضيوف المهرجان من الفيروس، وهو الأمر الذي شهد التزاما كبيرا بين ضيوف المهرجان.

ويظهر الالتزام جليا، داخل الأماكن المغلقة من ورش سينمائية ومحاضرات، حيث وضع المهرجان خطة للتباعد الاجتماعي، إضافة إلى إلزام الحضور بالكمامات، وحرصت وزارة الصحة، على أن تكون المطهرات والكمامات متاحة للجميع في كل الأماكن، إضافة إلى أجهزة قياس درجات الحرارة المنتشرة عند مداخل ومخارج القاعات، وأماكن التجمعات التي يحتشد أمامها جمهور المهرجان.

وتشهد قاعات أوديماكس، التي خصصها المهرجان للمحاضرات والورش، التزام كبير، وهو ما ظهر بشكل واضح في ندوة تمكين المرأة، التي حضرها العديد من السيدات الرائدات في مجال صناعة السينما، ورغم الحضور الكثيف، إلا أن الكمامة كانت عنوانا للحضور، إضافة إلى أجواء المهرجان خارج القاعات، التي التزم فيها العديد من الضيوف بالكمامات، رغم أنها في أماكن مفتوحة، إضافة لتواجد سيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة المتواجدة بالساحات والأماكن العامة، لتلبية الاحتياجات الصحية لأي شخص.