محافظ مطروح ومسؤول يونيسيف يتفقدان مدرسة الشهيد الرويني لذوي الهمم

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهيد الرويني بمرسى مطروح، المدرجة ضمن برنامج الدمج التعليمي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوى الهمم، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف، حرصًا على توفير الحق في التعليم وإتاحة فرص التعليم لجميع الأطفال، رافقه فضل الحق، نائب مدير مكتب منظمة اليونيسيف بالقاهرة، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزار ة التربية والتعليم، والأستاذ نهاد مجدى وأيمن أبوغالي، مسؤولي مؤسسة مصر الخير.

كما تفقد فصل الوسائل والأنشطة التعليمية للدمج ومتابعة مدى استيعاب الطلاب من ذوى الهمم للشرح والتعليم مع عرض مسرح عرائس عن التوعية للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بقدرة معلمي تلك الفصول على تفاعل وتواصل الطلاب ومدى قدرتهم على الاستيعاب والفهم، كما تم عرض فني لكورال مديرية التربية والتعليم، وكذلك عرض للتنورة وأغانٍ من الفلكلور البدوي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن محافظة مطروح بدأت في عام 2017 في دخول ذلك البرنامج مع اختيار 11 مدرسة لتطبيق برنامج الدمج منها 4 مدارس بسيوة ومدرستين بالنجيلة، و5 مدارس بمرسى مطروح بـ99 طالبًا، ضمن 60 مدرسة على مستوى المحافظة بها 585 طالبًا من ذوى احتياجات خاصة على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة اليونيسيف، على دورها ودعمها لمطروح مع التطلع إلى إدراج جميع المدارس التي بها الفئات الخاصة من ذوى الهمم وعددها 60 مدرسة، ضمن برنامج الدمج التعليمي بما يواكب اهتمام القيادة السياسية بمصر بالفئات الخاصة ودمجهم في جميع الأنشطة وما نتج عنه من نتائج إيجابية، وكذلك جهود محافظة مطروح في إقامة مركز لرعاية أطفال التوحد.

بينما أكد فضل الحق، نائب مدير منظمة اليونيسيف بمصر، أن المنظمة تحرص على توفير فرص التعليم الجيد كجهة مشاركة، بالتعاون مع جميع الجهات المانحة مع بحث التوسع في مدارس الدمج بعد ما شهده من نجاح التجربة، وإتاحة فرص التعليم لهذه الفئات.