القابضة لمياه الشرب توضح خطوات التنقية قبل الوصول للمنازل

رصدت" الوطن" خطوات محطات مياه الشرب لتنقيتها قبل وصولها إلى المواطنين، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب بتوضيح المعايير الصحية لمواصفات المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يكفل الحفاظ على صحة الإنسان وحمايتها.

وللوصول إلى هذه المعايير يتم القيام بعمليات تنقية لمياه الشرب سواء سطحية أو جوفية، للحصول على أقصى درجة من النقاء، لكي تتوافق مع مواصفات مياه الشرب القياسية العالمية.

وتتضمن تنقية مياه الشرب العديد من الخطوات كالتالي:

-التصفية:

يتم خلالها إزالة الأشياء أو القطع الصلبة التي يمكن أن تعيق المضخات أو التنقية اللاحقة.

-الترويب

يهدف لإزالة المواد المسببة للعكارة وهي لا تترسب بسهولة ويتم إضافة المواد الكيماوية المجلطة مثل كبريتات الألمونيوم "الشبه" إلى المياه.

-التنديف

تهدف إلى تجميع الندف الناعمة المشكلة بالمرحلة السابقة لتشكل ندفا أكبر يسهل ترسيبها بالتثاقل.

-الترسيب:

هو المرحلة الثانية في عملية ترويق الماء في المحطات التي تشمل عملية الترويب وبالترسيب يتم إزالة المواد المتندفة بحيث يخرج الماء منها رائقا.

-الترشيح:

يمرر الماء خلال وسط ترشيح ليخلصه من المواد العالقة والتي لم يتم التخلص منها بالترسيب، وعادة ما يكون الرمل مادة الترشيح.

-التعقيم:

يتم القضاء على البكتريا الضارة ومن الطرق المستخدمة للتعقيم الكلورة، الأوزون، الأشعة فوق البنفسجية.

وفيما يتعلق بمكونات محطة تنقية مياه الشرب فهي كالتالي:

-المأخذ

الغرض منه تجميع المياه العكرة من المجرى المائي، وتنقسم أنواع المأخذ إلى:

مأخذ ماسورة

مأخذ شاطئ

مأخذ مغمور

- بيارة طلمبات المياه العكرة

يتم استقبال المياه القادمة من المأخذ وتسحب الطلمبات المياه لرفعها إلى وحدات التنقية "بئر التوزيع".

-بئر التوزيع

الغرض منه استقبال المياه من محطة طلمبات المياه العكرة، ليتم توزيعها على المروقات أو المروبات.

-الخلاط السريع

تستعمل لخلط محلول الشبة مع المياه العكرة، ويكون الخلط إما فى حوض مجهز بقلاب ميكانيكى قبل دخوله إلى أحواض الترويب، أو بحقن محلول الشبة في مواسير طرد المياه العكرة قبل دخولها إلى بئر التوزيع.

-حوض الترويب

الغرض منه تكوين الندف نتيجة تفاعل المواد المروبة مع القلوية الطبيعية أو المضافة، حيث تتشابك الندف وتكبر فى الحجم فيسهل ترسيبها في حوض الترسيب.

- حوض الترسيب

الغرض منه ترسيب الندف المتكونة في أحواض الترويب وعلى سطحها المواد العالقة إلى قاع الحوض أحواض الترويب والترويق المشتركة، عند استخدام تلك الأحواض يتم الاستغناء عن أحواض الترويب والترسيب المنفصلة، ويتم في هذه الحالة دمج عمليتى الترويب والترويق داخل حوض دائرى واحد يجمع بين حيز الترويب الداخلي وحيز الترويق الخارجي.

- المرشحات

الغرض منها التصاق المواد العالقة الموجودة في المياه المروقة على سطح حبيبات الرمل الموجودة فى المرشح، بسبب المواد المروبة فى حالة استخدامها، وبالتالى ترسيبها حيث تتكون طبقة هلامية على سطح الرمال من المواد العالقة الدقيقة، وما يحتمل وجوده من كائنات حية دقيقة أو حجز المواد بواسطة وهو أن المواد العالقة حجمها أكبر من الفراغات.

-الكلورة

ينحصر الغرض من عملية الكلورة في أكسدة الطحالب والكائنات الحية الدقيقة الضارة المسببة للأمراض مثل البكتريا والميكروبات العادية، وذات الحويصلات بجرعات محددة فى مراحل من عملية التنقية، بحيث لا تسبب أي أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان، وبدون أحداث تغييرا فى طعم ولون ورائحة المياه، ويعتبر الكلور أسهل وأرخص وأعم المواد المستخدمة في هذا الصدد في جميع محطات تنقية المياه.