مطار القاهرة يستقبل 177 رحلة لنقل 20 ألف مسافر اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار الـ24 ساعة المقبلة، 177 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية، تقل على متنها 20292 راكبا بين سفر ووصول.

وكشفت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أنّ صالات الوصول ستستقبل اليوم 89 رحلة، تقل على متنها 10592 مسافرا قادمين من: تورنتو، الدمام، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، دبي، البحرين، أبوظبي، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا، عمان، لاجوس، نيروبي، دبي، الشارقة، سيئون، دوالا، المدينة المنورة، جدة، الرياض، بيروت، أبوظبي، وجوانزو.

المطار يستقبل اليوم 177 رحلة تقل على متنها 20 ألف مسافر من جنسيات مختلفة

ويغادر صالات السفر على مدار اليوم 88 رحلة، تقل على متنها 9700 راكب، في طريقهم إلى: لندن، باريس، فرانكفورت، دوالا، موسكو، فيينا، أثينا، البحرين، هونزو، أسطنبول، إنجمينا، أديس أبابا، المدينة المنورة، نيروبي، عمان، لاجوس، بغداد، بيروت، إنجمينا، الرياض، جدة، دبي، الشارقة، أبوظبي، الدمام، تونس، جيزان، ورأس الخيمة.

منار يشارك بمؤتمر تقرير حالة المناخ

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، شاركا في مؤتمر "تقرير حالة المناخ أفريقيا 2019" خلال حلقة نقاش عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لسياسات المناخ وتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية، ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية المعنية بأفريقيا، والوزراء المعنيين بالأرصاد وبنك التنمية الأفريقي ومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المهمة، ورؤساء مرافق الأرصاد الجوية الأفريقية، ويهدف المؤتمر لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال خدمات الأرصاد الجوية.

إطلاق التقرير الأول للتعريف بالمناخ

وكان وزير الطيران المدني، دعا بصفته رئيس مكتب المؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية، إلى إطلاق التقرير الأول بأفريقيا الذي يهدف للتعريف بالتغيرات المناخية والظواهر شديدة التأثير التي تم رصدها، وكذلك تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونشر التقرير بشكل منتظم سنويا لما يشمله من بيانات ومعلومات مجمعة وشاملة تهم الجميع لتعميم الاستفادة على نطاق واسع من تلك المعلومات المناخية المهمة.