عودة مياه الشرب لـ15 منطقة في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث أمس لخط المياه بتقاطع شارع بورسعيد مع شارع الخليج المصري، وجار ضخ المياه.

وأوضحت الشركة عودة المياه تدريجيا للمناطق المقطوع عنها المياه، والتي يبلغ عددها 15، وهي امتداد رمسيس 1 و2، إسكان التوفيق، قاعة المؤتمرات، معهد القاهرة، مستشفى العباسية، الكلية الفنية العسكرية، المعهد الفني للقوات المسلحة، الأرصاد الجوية، جامعة عين شمس، مستشفى عين شمس التخصصي، هيئة التسليح للقوات المسلحة، المنطقة المركزية العسكرية، كهرباء الريف، والجبل الأخضر.

وأشارت الشركة إلى أنّ إصلاح الكسر استغرق وقتا بحضور قيادات مياه الشرب في القاهرة، لإعادة المياه في أقرب وقت للمناطق المتضررة.

على جانب آخر، تستعد محافظة القاهرة لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، بإعداد 632 مقرا انتخابيا، ويتنافس المرشحون على 62 مقعدا فردي وقائمة بالقاهرة.

وقال اللواء ابراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنّ أجهزة محافظة القاهرة تستعد للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية، وجرى التأكيد على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتعقيم داخل وخارج مقرات اللجان، والتأكيد على وجود مظلات وأماكن مناسبة تحقق التباعد الاجتماعي للمحافظة على سلامة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أنّ أجهزة المحافظة والأحياء تقف على الحياد التام من كل المرشحين، ولا تنحاز لمرشح، علاوة على التنبيه على التزام كل مرشح بعدم استخدام الهيئات والمصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية، إذ إنّه من غير المسموح وضع لافتات على أسوار المدارس أو أسوار أي جهة حكومية.

من ناحية أخرى، طالبت وزارة التنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية، وعدم الانحياز لمرشح دون آخر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وشددت الوزارة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة حظر أي دعاية انتخابية بالوحدات المحلية أو أي منشآت حكومية داخل المحافظات، مع التأكد من التزام المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين، منعا للتشوهات البصرية والحفاظ على الشكل الحضاري.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية إجراء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده، والتقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعي أمام مراكز الاقتراع، ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة، والتأكيد على أنّ مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن وسبل الراحة للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.